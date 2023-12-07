نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. لمسات لا تُنسى للنجم محمد أبو تريكة في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عندما تتحدث عن كرة القدم يأتي في ذهنك على الفور ساحر القلوب الذي نجح في سطر اسمه بكتاب تاريخ كرة القدم إنه محمد محمد أبو تريكة نجم القلعة الحمراء، وخاصة في كأس العالم للأندية عندما تذكر هذه البطولة يكون حاضر تريكة في المقام الأول نظرًا لتألقه، حيث أنه قدم أفضل مستوى يمكن أن يقدمه لاعب برفقة الأهلي، وجوده في الملاعب كآلة موسيقية تعزف آنغام عذبة تسر المشجعين وتجعلهم في أعلى مستوى من السرور والفرح ومع بداية هذه البطولة التي ينتظرها الجميع بشوق، نعرض لكم من خلال موقع "دوت الخليج الرياضي" لمسات ساحر كرة القدم أبو تريكة في مونديال الأندية.

مشاركات أبو تريكة في كأس العالم للأندية ما بين الإنتصار والإنكسار

شارك أبو تريكة في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في مسيرته الكروية في عام ٢٠٠٥ مع الأهلي كبطل لدوري أبطال إفريقيا، لم تكن هذه المشاركة هى الأقوى لساحر كرة القدم لم يقدم فيها الأهلي ما يشفع له لتحقيق مركز متقدم يعود به إلى بلده.

الأهلي كأس العالم للأندية 2005

عاد الأهلي للبطولة الأغلى في عالم الساحرة المستديرة في العام التالي، هذه كانت فرصة تريكة ليقدم نفسه ولكنه لم ينتظر ليقدمها في البطولة بل هو كان السبب الرئيسي لعودة الأهلي مرة أخرى إلى كأس العالم للأندية، بهدفه القاتل الذي سجله في الدقائق الأخيرة أمام الصفاقسي التونسي في تونس ليجعل الأميرة السمراء في قبضة يد القلعة الحمراء للمرة الثانية على التوالي، والتأهل الثاني تاريخيًا إلى البطولة العالمية، هذه الفرصة لم يجعلها تريكة تضيع من بين يديه بل كان احد أفضل نجوم هذه البطولة، كانت ستكتمل إذا تأهل بفريقه إلى المباراة النهائية حتى يحصدها بشكل رسمي.

كان عام ٢٠٠٦ هو تميمة الحظ والسعادة لأبو تريكة حيث أنه تلألأ في سماء كرة القدم بعد تألقه محليًا وقاريًا، استطاع أن يسجل في المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي من ركلة حرة بصاروخية أكثر من رائعة سكنت الشباك، وكررها أمام كلوب أمريكا في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، ونجح في نفس اللقاء بوضع هدف يذكره المشجعين بعظ تمريرة متبادلة مع أمادو فلافيو حصد بها الميدالية البرونزية لتعود مع القلعة الحمراء.

في عام ٢٠٠٨ عاد أبو تريكة بمشاركة أخرى ولكن هذه المرة لم يحقق فيها الفريق الكثير أمام باتشوكا المكسيكي ليقضي على آمال أبو تريكة والقلعة الحمراء وكسر التألق الذي سبقه وغاب بعدها لأربع سنوات عن المشاركة.

في عام ٢٠١٢ كان للنجم المصري عودة وبريق وتألق من جديد، حيث سجل في سان فريتشي هيروشيما، وقاد المارد الأحمر لحصد المركز الرابع.

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تفاصيل مشاركة أبو تريكة في مونديال الأندية

دخل أبو تريكة التاريخ من واسع أبوابه وأصبح الهداف التاريخي للفرق العربية في كأس العالم للأندية، استطاع أن يسجل أربعة أهداف ثلاثة منهم في نسخة واحدة في عام ٢٠٠٦ وهدف وحيد في ٢٠١٢.

عدد مشاركات أبو تريكة في كأس العالم للأندية

يعتبر النجم المتألق محمد أبو تريكة اللاعب الأكثر ظهورًا في كأس العالم للأندية بواقع ١١ مباراة، وهو الرقم الذي يملكه حسام عاشور ووائل جمعة، إنجاز جديد يضاف لتاريخ تريكة في عام ٢٠٠٦ كان هو هداف البطولة أمام عمالقة كبيرة القدم وقتها مثل ديكو ورونالدينيو ولويز أدريانو وألكساندر باتو ورافاييل ماركيز وغيرهم.

أبو تريكة ووائل جمعة

أهداف محمد أبو تريكة في كأس العالم للأندية

شارك أسطورة الأهلي في 11 مباراة خلال 5 نسخ مختلفة في كأس العالم للأندية، خلال نسخ "2005 و2006 و2008 و2012 و2013".

واستمر محمد أبو تريكة أعلى قمة التاريخ الملقب بهدافي العرب التاريخي للبطولة قبل أن يأتي السعودي سالم الدوسري ليعادل أهدافه خلال مشاركاته مع الهلال السعودي بواقع 4 أهداف أيضًا.

نسخة 2006 أهداف تريكة أمام أوكلاند سيتي وكلوب أمريكا

استطاع أن يسجل تريكة هدفه الأول في البطولة التي أقيمت في اليابان، في شباك أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وذلك في أول لقاء للفريق بالبطولة، وانتهت المباراة حينها بهدفين نظيفين، أحرز الأول فيلافيو أمادو وسجل الثاني محمد أبو تريكة، وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي حيث واجه إنتر ناسيونالي البرازيلي، لكنه تلقى الخسارة أمامه بهدفين مقابل هدف.

بعد تلقي الهزيمة أمام فريق إنتر ناسيونالي البرازيلي، في مباراة نصف النهائي، ضرب النادي الأهلي موعدًا لملاقاة كلوب أمريكا في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع، نجح في تحقيق الفوز على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، بهدفين مقابل هدف، وكان الحظ يبتسم لمحمد أبو تريكة ليسجل هدفه الثاني في البطولة، حيث قاد المارد الأحمر لحصد الميدالية البرونزية، وأصبح أول فريق عربي يحقق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية في تاريخ البطولة.

هدف تريكة الرابع في شباك هيروشيما نسخة 2012

كتب محمد أبو تريكه السطر الأخير له في هذه البطولة بآخر أهدافه بقميص النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية، أمام فريق سانفريس هيروشيما في المباراة الأولى بالبطولة، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجل الهدف الأول سيد حمدي والثاني أحرزه أبو تريكة، وتأهل الأهلي بهذا الفوز إلى مباراة نصف النهائي لمواجهة كورينتيانز البرازيلي، لكن انتهت بالهزيمة بهدف دون رد.

عدد مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية

يعد الأهلي أكثر نادِ عربي شارك في بطولة كأس العالم للأندية بواقع 10 مرات حتى النسخة الـ20 التي من المقرر لها أن تقام في ديسمبر لعام 2023، وذلك بإعتباره بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحقق إنجاز جديد في الأكثر مشاركة من بين العرب في مونديال الأندية، وكان قد سبق وشارك في بطولة كأس العالم للأندية 9 مرات، آخرها في النسخة الماضية لعام 2022 التي أقيمت في المغرب في فبراير، وتوّج بها ريال مدريد الإسباني، بينما حصل الأهلي على المركز الرابع وقتها.