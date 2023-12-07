نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديا.. المصري يفوز على المرج بتسعة أهداف نظيفة استعدادا للزمالك بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق المرج بتسعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته أمام الزمالك بالجولة التاسعة من الدوري والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل الموافق الرابع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يفوز على المرج 9-0

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بخماسية نظيفة،حيث استهل اسلام عطية أهداف المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من اللقاء، فيما أضاف الكاميروني فرانك ايتوجا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة، بينما سجل حسين السيد الهدف الثالث للنسور الخضر في الدقيقة الحادية والعشرين، قبل أن يعود المتألق فرانك ايتوجا ليسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة الخامسة والثلاثين، ووضع باهر المحمدي بصمته التهديفية بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الاربعين من ركلة جزاء تسبب فيها المجتهد سمير فكري.

وفي الشوط الثاني واصل المصري ضغطه الهجومي، وهو ما أسفر عن إحراز ميدو جابر للهدف السادس في الدقيقة الثالثة، قبل نحو خمس دقائق من إضافة الجزائري غيلاس قناوي للهدف السابع، وأضاف محمود حمادة الهدف الثامن في الدقيقة الثالثة والثلاثين، واختتم عمرو سعداوي أهداف المباراة بإحرازه الهدف التاسع في الدقيقة الثامنة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز أبناء بورسعيد بتسعة أهداف للاشئ.

مثل المصري في الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد دبش، باهر المحمدي، حسين السيد لخط الظهر، ايزي ايميكا ، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي ليستويل أمانكونا، اسلام عطية،سمير فكري كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فرانك ايتوجا.

وعلى مدار الشوط الثاني دفع الكابتن علي ماهر بتشكيل مكون من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، أحمد أيمن منصور، عمرو موسى، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة ، امادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي غيلاس جناوي، الياس الجلاصي، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

وشهد هذا الشوط كذلك الدفع بكل من أسامة الجزار وحسام جريشة ومحمد الشامي بدلا من كريم العراقي والياس الجلاصي وغيلاس جناوي.

