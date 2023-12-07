انطلاق دوري "طوفان الأقصى" لكرة القدم بعمران

انطلاق دوري "طوفان الأقصى" لكرة القدم بعمرانانطلق بمحافظة عمران اليوم دوري "طوفان الأقصى" لكرة القدم، ينظمه مكتب التربية بمدينة عمران.

يشارك في الدوري الذي يستمر شهراً 60 فريقاً من المدارس الأساسية والثانوية بالمحافظة، يتنافسون على لقب الدوري الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وفي افتتاح الدوري بمجمع شهداء التربية، أكد نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة صالح الزافني، الحرص على تنظيم دوري رياضي يحمل اسم "طوفان الأقصى" لترسيخ القضية الفلسطينية في نفوس ووجدان الطلاب.

وأشار إلى أهمية البطولات والمسابقات الرياضية المحلية، لتنمية قدرات النشء والشباب في مختلف الألعاب الرياضية بما فيها كرة القدم.

حضر الافتتاح قيادات تربوية وشخصيات رياضية.