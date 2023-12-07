مدرب فيوتشر يقرر انضمام لاعب الفريق للقائمة استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

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أحمد جودة - القاهرة - قرر ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر انضمام لاعب الفريق محمد محمود للقائمة استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء ذلك عقب ظهور محمد محمود بشكل مميز في المران الماضي استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الأولي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب 5 جوليه بالجزائر.

يذكر أن مجموعة مودرن فيوتشر تضم كلا من:

الهلال الليبي

اتحاد العاصمة الجزائري

سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي

مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولي

اتحاد العاصمة الجزائري × مودرن فيوتشر

الهلال الليبي × سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي

تقام المباراتين يوم الأحد القادم ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نتائج المجموعة الأولي من كأس الكونفدرالية الإفريقية

حقق مودرن فيوتشر الفوز على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف واحد على شهداء بنينا ببنغازي في ليبيا

وحقق اتحاد العاصمة الجزائري فوز على سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي بهدفين دون رد في جنوب إفريقيا على ملعب سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي.