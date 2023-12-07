نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر: مواجهة شباب بلوزداد صعبة.. ودوافعنا كبيرة للفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا،

وأوضح كولر، أنها مواجهة صعبة على كل المستويات، وكل المباريات في دوري أبطال إفريقيا صعبة، وفريق شباب بلوزداد منافس قوي ويملك عناصر مميزة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "شباب بلوزداد لديه رغبة قوية في الفوز لتعديل موقعه بالمجموعة، التي تعتبر متقاربة المستوى بشكل كبير".

وأضاف: "شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري، ومن المتوقع أن يقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكننا جاهزون ودوافعنا كبيرة للغاية لتحقيق الفوز".

واستطرد: "واجهنا ظروفًا صعبة خلال الفترة الماضية من حيث الإجهاد والإرهاق الذهني، واللاعبون بشر وبحاجة إلى الراحة والاستشفاء، لمواصلة الأداء الذي يتأثر بهذه العوامل، ولكن بشكل عام الأمور تسير بشكل مميز ولدينا أكثر من بطولة لننافس عليها بقوة".

واختتم كولر إلى أن البعض يعقد مقارنة مستمرة بين الموسم الماضي الذي كان أسطوريًّا والموسم الحالي الذي ما زال به الكثير من البطولات ليفوز بها الفريق، لافتًا إلى أن الجميع يبذلون كل ما يمكن لحصد البطولات وإسعاد الجماهير.

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وضمت قائمة الأهلي كلًا من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - خالد عبد الفتاح - كريم فؤاد

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - بيرسي تاو - أنتوني موديست.