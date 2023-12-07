انت الأن تتابع خبر اتحاد التايكواندو يبارك للأمير راشد الإنجازات الأردنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هنأ رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، إدريس الهلالي، سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو، بالإنجازات التي حققتها التايكواندو الأردنية في الأيام الأخيرة، التي بلغت ذروتها في تأهل 3 لاعبين أردنيين بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس 2024.

وبارك الهلالي في برقية رفعها إلى سمو الأمير، بحصول لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى ولاعبة المنتخب جوليانا الصادق، على ميداليتين برونزيتين في بطولة الجائزة الكبرى، التي اختتمت أخيرا في مانشستر.

كما بارك بتأهل لاعبي المنتخب صالح الشرباتي وزيد مصطفى وجوليانا الصادق إلى أولمبياد باريس بشكل مباشر، معتبرا أن هذا الانجاز الأردني يشكل فخرا كبيرا للرياضة العربية والقارية .