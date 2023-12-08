نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام الرسمي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن انجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يتم انطلاق مباراة توتنهام ووست هام في الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام لمواجهة وست هام يونايتد

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، بن ديفيز، ديستني أودوجي.

خط الوسط: هوجبريج، يفيس بيسوما، جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: برينان جونسون، هيونج مين سون، كولوسيفسكي.

حيث يتواجد فريق توتنهام في المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

