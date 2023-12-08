نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشباب السعودي يرفع عرضه لضم أحمد سيد زيزو وهذا موقف الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مصدر من داخل إدارة نادي الشباب السعودي، عن العرض الجديد الذي تم تقديمه للتعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الشباب السعودي يرفع عرضه لضم أحمد سيد زيزو

كشف مصدر من داخل نادي الشباب السعودي عن إصرار مسؤولي النادي على إتمام صفقة انتقال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، على الرغم من رفض إدارة النادي الأبيض فكرة رحيله.

وفي هذا السياق، أكد المصدر قائلًا: "نحن في الشباب نرفض التراجع في صفقة زيزو، حيث تم التحدث بشكل شفوي حول العرض المقدم بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين دولار، وسنواصل المفاوضات، ومن الممكن أن يتم رفع العرض إلى 7 ملايين دولار، وهذا المبلغ سيكون غير مسبوق في دورينا، خاصةً في ظل استقطاب لاعب من الدوري المصري بهذا السعر".

وفيما يتعلق بتفاصيل المفاوضات، أكد المصدر أن النادي السعودي يواصل التفاوض للتوصل إلى اتفاق لضم زيزو، حيث تم تسليط الضوء على بعض التفاصيل في الأول من ديسمبر الماضي، يُشير الصورة الكاملة إلى أن تعاقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولكن يحق له التوقيع لأي ناد في يناير 2025، ومع ذلك، فإن إدارة الزمالك لا ترغب في فقدانه وتعتزم الاحتفاظ به في صفوف الفريق.