نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف بول بوجبا 4 سنوات بعد قرار الإدعاء الرياضي الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن بول بوجبا لاعب يوفنتوس معرض للإيقاف 4 سنوات بعد تناول المنشطات في أغسطس الماضي.

إيقاف بول بوجبا 4 سنوات

ذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الرياضية ووسائل إعلام إيطالية أخرى اليوم الخميس أن الادعاء الرياضي الإيطالي طلب إيقاف بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس لمدة أربع سنوات بسبب مزاعم تعاطي المنشطات.

وتم إيقاف بوجبا في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن كشفت اختبارات أجرتها المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا عن هرمون التستوستيرون، وهو هرمون يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل، بعد فوز يوفنتوس 3-0 على أودينيزي في افتتاح الموسم بالدوري الإيطالي في أغسطس/آب الماضي. 20.

تم تأكيد اختبار المنشطات الإيجابي الخاص به في تحليل مضاد على عينة ثانية في أكتوبر.

يتطلع فريق يوفنتوس لاعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، عندما يستضيف فريق نابولي غدًا الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر، ويمكن له انتزاع صدارة جدول الترتيب، بشكل مؤقت، في حال فوزه على نابولي، حامل اللقب، والذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

ورغم أن يوفنتوس يتواجد في صراع المنافسة على اللقب إلا أن الكثير من المتابعين للدوري يرون أنه غير مرشح للتتويج باللقب.

ومع ذلك يواصل الفريق الضغط للاستمرار في المنافسة حيث أن الفريق لم يخسر في آخر تسعة لقاءات بالدوري، وهي الفترة التي شهدت فوزه بسبع مباريات والتعادل في مباراتين.

ويأمل ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، في أن يواصل الفريق نتائجه المميزة بالدوري، والتي كانت آخرها الفوز بشق الأنفس وفي اللحظات الأخيرة على مونزا في الجولة الماضية.

ويستعيد الفريق جهود دانيلو، قائد الفريق، وويستون ماكيني، حيث ينتظر أن يتواجدا في التشكيل الأساسي للفريق، فيما يستمر غياب الأمريكي الدولي تيموثي ويا بسبب الإصابة.

في المقابل، لا تسير حملة فريق نابولي للدفاع عن لقبه بشكل جيد هذا الموسم خاصة وأنه يبتعد بفارق 11 نقطة عن المتصدر.

وبسبب تراجع نتائج الفريق هذا الموسم تمت إقالة رودي غارسيا من تدريب الفريق وتولي والتر ماتزاري منصب المدير الفني في محاولة لتحسين النتائج.

ومع ذلك لم تتحسن نتائج الفريق، حيث أن الفريق خسر في مباراتين من أصل 3 مباريات قاد فيها ماتزاري الفريق في كافة المسابقات.