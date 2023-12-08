نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مجلس إدارة الزمالك يقرر الإطاحة بمدرب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، توجيه الشكر لأحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء وجهازه المعاون.

الزمالك يقرر رحيل أحمد مرعي وجهازه المعاون

ويؤكد مجلس إدارة النادي على تقديره لمجهودات أحمد مرعي وجهازه المعاون مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه عمل في ظروف صعبة حيث يعد من أفضل مدربي كرة السلة في تاريخ نادي الزمالك.

وأشاد مجلس الإدارة بما قدمه أحمد مرعي وجهازه المعاون من مجهود وعطاء خلال الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.

وجارى الآن تشكيل الجهاز الفني الجديد لسلة الزمالك، ومن المقرر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة.

وقاد أحمد مرعي فريق سلة القلعة البيضاء أمس للتغلب على نظيره الأوليمبي بنتيجة 97-91، ضمن منافسات تحديد المراكز في دوري المرتبط

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة حفل تكريم لأحمد مرعي وجهازه المعاون، تقديرًا لجهودهم مع الفريق، وللتأكيد على أن علاقة النادي بأبنائه ممتدة ولا تنقطع على الإطلاق وسيظل باب النادي مفتوحًا لهم في أي وقت.

جدير بالذكر أن سلة الزمالك قد خسرت نهائي السوبر المصري أمام النادي الأهلي، قبل أن يودع مسابقة دوري المرتبط أمام المارد الأحمر.