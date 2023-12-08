نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. توجيه الشكر للمدير الفني والتعاقد مع أولى الصفقات وموقف شيكابالا من ساجرادا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الزمالك اليوم والتي جاءت كالتالي:

موقف شيكابالا من المشاركة في مباراة ساجرادا الأنجولي

أصبح اللاعب شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهز لمباراة الفريق القادمة أمام ساجرادا الأنجولي، وذلك عقب مشاركة اللاعب بشكل طبيعي في المران الجماعي اليوم استعدادا لمواجهة ساجراد عقب انتهاء فترة التأهيل التي كان يقوم بها.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال يوقع عقود رسمية ليقود الزمالك خلال الفترة المقبلة

عقد معتمد جمال جلسة خاصة مع حسين لبيب رئيس النادى، وعدد من أعضاء المجلس لإبرام عقود تدريب الفريق فى الفترة القادمة، لحين إشعار أخر وذلك من أجل إسناد المهمة الفنية له بشكل مؤقت.

وتم التوقيع على عقد مناسب ماديًا، لمنصب المدير الفنى للزمالك، والذى يشغله الان معتمد جمال، تقديرا لما يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث أنه كان يعمل داخل جدران الزمالك خلفًا لأوسوريو دون أي عقد.

ناقد رياضي يكشف أولى صفقات الزمالك

نشر إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك يقترب من حل أزمة القيد، والبلعوطي أول الصفقات لمدة 3 سنوات بـ25 مليون جنيه وانضمام الزناري لإنبي".

15 ألف متفرج لمواجهة الزمالك وساجرادا

كشف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية حضور 15 ألف متفرج، وذلك لمؤازرة الفريق أمام ساجرادا الأنجولي، التي من المقرر لها السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

جلسة بين إدارة الزمالك ومعتمد جمال لقطع إعارة لاعبي الفريق

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة نادي الزمالك ترغب في قطع إعارة بعض لاعبي الفريق، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، في ظل وجود أزمة القيد، وأن مجلس الإدارة قرر عقد جلسة مع معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض للحديث عن هذا الملف.

الزمالك يوجه الشكر لأحمد مرعي المدير الفني لكرة السلة

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر لأحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي وجهازه المعاون.

ويؤكد مجلس إدارة النادي على تقديره لمجهودات أحمد مرعي وجهازه المعاون مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه عمل في ظروف صعبة حيث يعد من أفضل مدربي كرة السلة في تاريخ نادي الزمالك.

وأشاد مجلس الإدارة بما قدمه أحمد مرعي وجهازه المعاون من مجهود وعطاء خلال الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.

ومن جانب الزمالك قرر مجلس الإدارة إقامة حفل تكريم له وجهازه المعاون، تقديرًا لجهودهم مع الفريق، وللتأكيد على أن علاقة النادي بأبنائه ممتدة ولا تنقطع على الإطلاق وسيظل باب النادي مفتوحًا لهم في أي وقت.