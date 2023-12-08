حالة وحيدة تسمح بمشاركة أحمد عبد القادر وصلاح محسن مع الأهلي في المونديال

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أحمد جودة - القاهرة - توجد حالة وحيدة أمام أحمد عبد القادر وصلاح محسن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تسمح بمشاركتهم في مباريات الأحمر بكأس العالم للأندية 2023، رغم استبعادهم من القائمة النهائية التي أعلنها مارسيل كولر المدير الفني السويسري للكتيبة الأهلاوية.

متى يشارك عبد القادر وصلاح محسن في المونديال؟

حالة وحيدة تمكّن صلاح محسن وعبد القادر من المشاركة في كأس العالم للأندية على الرغم من استبعادهما، تفتح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باب الاستبدال لنادي الأهلي لأي لاعب في القائمة قبل 24 ساعة من المباراة الافتتاحية في جدة، في حالة إصابة خطيرة أو مرض يُثبت من خلال تقرير طبي وشهادة من "فيفا" أن اللاعب غير قادر على المشاركة.

وفي حالة إصابة تعيق المشاركة، سيكون على مارسيل كولر، مدرب الفريق، اختيار لاعب من قائمة الاحتياط للمشاركة في مونديال الأندية، ويظهر أن صلاح محسن وأحمد عبد القادر هما اللاعبان الأبرز لتعويض المركز الهجومي في هذه الحالة.

تجدر الإشارة إلى أن انطلاقة مونديال الأندية مقررة في 12 ديسمبر، وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد غضب وتكهنات حول أسباب استبعاد الثنائي صلاح محسن وأحمد عبد القادر من القائمة التي ستشارك في هذا الحدث الرياضي، الذي يتضمن مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراة افتتاحية مرتقبة.