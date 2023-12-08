نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: زيزو يرحب بالرحيل إلي الدوري السعودي بعرض خرافي.. ولكنه يتمسك بحق الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، على قرار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، بالموافقة على العرض السعودي المقدم له خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مسؤولو الشباب السعودي تواصلا مع أحمد سيد زيزو ووالده من أجل الإنضمام لهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأوضح: "زيزو يرحب بالعرض السعودي، خاصًة وأن العرض والمقابل المالي يصل إلى 3 ونصف مليون دولار سنويًا بجانب المكافآت".

وواصل: "نجم منتخب مصر لديه رغبة من أجل خوض تجربة الاحتراف في صفوف الدورى السعودى ولكن عن طريق نادي الزمالك خصوصًا أن عقده مازال مستمر".

واختتم إبراهيم سعيد حديثه: "زيزو أبلغ مسؤولو الشباب والوكلاء أن أي رحيل، سوف يكون عن طريق نادي الزمالك وبصورة تليق بمسيرته".

جدير بالذكر ارتبط اسم زيزو بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، في أكثر من مناسبة خاصًة في ظل تألق اللاعب المميز خلال الفترة الماضية.

معتمد جمال يوقع عقود رسمية ليقود الزمالك خلال الفترة المقبلة

عقد معتمد جمال جلسة خاصة مع حسين لبيب رئيس النادى، وعدد من أعضاء المجلس لإبرام عقود تدريب الفريق فى الفترة القادمة، لحين إشعار أخر وذلك من أجل إسناد المهمة الفنية له بشكل مؤقت.

وتم التوقيع على عقد مناسب ماديًا، لمنصب المدير الفنى للزمالك، والذى يشغله الان معتمد جمال، تقديرا لما يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث أنه كان يعمل داخل جدران الزمالك خلفًا لأوسوريو دون أي عقد.