نيوكاسل يونايتد يسقط أمام إيفرتون بثلاثية مهينة في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، الهزيمة على يد نظيره فريق إيفرتون بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بداية هادئة إلى حد ما من جانب لاعبي فريقي نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

وحاول لاعبو فريق نيوكاسل يونايتد، طوال أحداث الشوط الأول تسجيل هدف التقدم في شباك إيفرتون ولكن دون جدوى.

ومع أحداث الشوط الثاني، زادت محاولات لاعبو فريق إيفرتون الهجومية الذي كان يسعى لتسجيل هدف أول أمام نيوكاسل يونايتد.

وفي الدقيقة 79 نجح اللاعب دوايت ماكنيل نجم فريق إيفرتون، في تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى نيوكاسل يونايتد.

وحاول لاعبو فريق نيوكاسل يونايتد، تعديل النتيجة من خلال إدراك هدف التعادل الأول أمام إيفرتون في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، ولكن لم ينجح في ذلك.

ثم أضاف اللاعب عبد الله دوكوري، نجم فريق إيفرتون الهدف الثاني لفريقه، عند الدقيقة 86 من أحداث الشوط الثاني، بعد أسيست رائع من جانب اللاعب دوايت ماكنيل.

وسجل اللاعب بيتو نجم فريق إيفرتون الهدف الثالث لفريقه، عند الدقيقة 96 من عمر الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق إيفرتون إلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد فريق نيوكاسل يونايتد عند المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.