نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يطلب نقل مباراته المقبلة ضد إنبي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بنقل مباراة إنبي لملعب أخر بدلا من ستاد بتروسبورت في دوري نايل.

ويأتي ذلك لعدم استقبال ستاد بتروسبورت بالجماهير وإقامة المباريات دون حضور جماهيري لأي مباراة على هذا الملعب.

يحتل نادي الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.

يسعى ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي تحقيق الفوز على إنبي وحصد الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط إلي دوري المحترفين الموسم القادم.

موعد مباراه الإسماعيلي وإنبي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم.

يحتل نادي إنبي المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت hd 1 المالكة لحقوق مباريات الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.