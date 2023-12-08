نيوكاسل يسقط أمام إيفرتون في البريميرليغ
سقط نيوكاسل يونايتد فى فخ الهزيمة أمام مضيفه إيفرتون، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".
انتهى الشوط الأول على ملعب "غوديسون بارك" بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني، سجل دوايت ماكنيل هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة الـ79، وأضاف عبد الله دوكوري الهدف الثاني في الدقيقة الـ86، واختتم بيتو ثلاثية "التوفيز" في الدقيقة 90+6.
رفع إيفرتون رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الـ17، ليخرج من مراكز الهبوط بعد أن تم حسم 10 نقاط من رصيده بسبب مخالفته قواعد الربح والاستدامة الخاصة بـ"البريميرليغ".
وتجمّد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 26 نقطة في المركز السابع، خلف مانشستر يونايتد صاحب الـ27 نقطة والذي فاز على تشيلسي يوم أمس الأربعاء.
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