الرياضة

معتز إينو: صفقة موديست "مقلب" والأهلي جعلنا نشعر أنه تعاقد مع هالاند

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال معتز إينو نجم والزمالك السابق، أن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست كان فاشل بدرجة امتياز.

معتز إينو: صفقة موديست "مقلب" والأهلي جعلنا نشعر أنه تعاقد مع هالاند

وقال إينو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "صفقة أنتوني موديست فاشلة و"مقلب" كبير للأسف وهذا ليس مهاجم النادي الأهلي"..

وأضاف:" موديست جماهير الأهلي كانت تنتظر منه الكثير، خاصةً وأن الجميع تحدث معنا أنه الأفضل ونجم بوروسيا دورتموند السابق".

وأتم:" الأهلي جعلنا نشعر أنه تعاقد مع هالاند ولكن للأسف أسوأ صفقة في تاريخ الأهلي، لاعب عايش على الماضي ولا يوجد أى شخص مقتنع بمستواه سوى مارسيل كولر".
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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