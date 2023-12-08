إكرامي الشحات: نتائج الفريق في المباريات الماضية غير مقبولة لمارسيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة -

قال إكرامي الشحات نجم الأهلي السابق أن نتائج النادي الأهلي في المباريات الماضية غير مقبولة لمارسيل كولر في الفترة الحالية.

إكرامي الشحات:الأهلي في المباريات الماضية اتيحت لهم أكثر من فرصة لتحقيق الفوز

وصرح إكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"مباراة يانج أفريكانز التنزاني الماضيه الأهلي أضاع فرصة عديدة لتحقيق الفوز".

وأكمل: "الأهلي منذ بطولة الدوري الإفريقي في تراجع ملحوظ على مستوي الأداء والنتائج في الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "استبعاد إكرم توفيق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري غير منطقي على الرغم أن مارسيل كولر أكد أن سبب الاستبعاد فني".

وأضاف: "كولر لديه رؤية فنية بشأن استبعاد اللاعبين في المباريات أو تواجدهم في المباريات على حسب قوة المباراة".

واختتم: "كنت أفضل تواجد أكرم توفيق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري لإنه من العناصر الأساسية المهمة في الفريق وعدم استبعاده".

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا".

موعد مباراه الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.