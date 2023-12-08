الأهلي يرسل شكوى رسمية للاتحاد الدولي بسبب أزمة الشحات الأخيرة (طالع التفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أن مسؤولو النادي الأهلي قرروا ارسال شكوى رسمية للاتحاد الدولي «فيفا»، في حال عدم رد اتحاد الكرة.

الأهلي يرسل شكوى رسمية للاتحاد الدولي بسبب أزمة الشحات الأخيرة

وجاء هذا القرار بعد استدعاء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي للنيابة في الفترة الماضية، من أجل التحقيق معه بشأن ما حدث بينه وبن محمد الشيبي لاعب بيراميدز في الموسم الماضي.



قال الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه التليفزيوني عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة اليوم، بعد استدعاء حسين الشحات إلى النيابة خلال الفترة الماضية".

وتابع: "هناك مخالفة ارتكبها نادي بيراميدز، لأن اتحاد الكرة عاقب اللاعب بالإيقاف، ووقع النادي غرامة عليه بقيمة 500 ألف جنيه".

وأضاف: "النادي الأهلي فوجئ باستدعاء حسين الشحات إلى النيابة، وينتظر رد اتحاد الكرة في الوقت الحالي، وفي حالة عدم وجود رد، فإن النادي سيرسل في الحال شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي فيفا، من أجل إنهاء هذا الأمر نهائيا".

وينتظر الأهلي مواجهة نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي تجمع الفريقين، غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا