نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي في قمة نارية بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية تجمع فريقي يوفنتوس ضد نابولي، في قمة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، على ملعب "أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الايطالي.



موعد مباراة اليوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي في الدوري الإيطالي

وتنطلق المباراة بين الفريقين غدًا الجمعة الموافق 7 ديسمبر، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة اليوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة يوفنتوس ونابولي عبر قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة، التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الدوري الايطالي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويدخل يوفنتوس المباراة وهو محتل وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي يتربع على عرش الصدارة، بينما يتواجد نابولي في المركز الخامس بـ24 نقطة، بعدما تلقى نادي نابولي الهزيمة على يد نادي إنتر ميلان بثلاثية دون رد.