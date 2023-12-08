نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس عمر كمال.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي على ضم نجم فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أنباء ترددت عن توصل الزمالك إلى اتفاق مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر لضمه في نهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن هناك اتفاق شبه مبدئي مع اللاعب.

ليس عمر كمال.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي على ضم نجم فيوتشر

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "البنك الأهلي رفض قطع اعارة اسامة فيصل وإعادته لنادي الزمالك، خصوصا في ظل نتائج الفريق الأخيرة على المستوى المحلي، كما رفض مودرن فيوتشر التفاوض مع الزمالك بشأن محمود حمدي جنش".

وأضاف: "فرصة استمرار محمد عبدالغني مدافع الزمالك صعبة للغاية، وربما يكون الموسم الحالي هو الأخير للاعب مع الفريق، لكن ربما يتغير الوضع حال تألقه في مواجهات الفريق لنهاية الموسم، الكرة الآن في ملعبه".