نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيحاء ضد التعاون في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب نادي التعاون المباراة التي تجمع بين التعاون ضد الفيحاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي.



موعد مباراة التعاون والفيحاء في دوري روشن السعودي



وتنطلق مباراة التعاون ضد الفيحاء مساء اليوم الجمعة الموافق 8-12-2023 في تمام الساعة السادسة يتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت القاهرة.



ويدخل فريق التعاون المواجهة وهو في المركز الـ5 في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بعد خوض 15 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.



ويحتل نادي الفيحاء المركز الـ9 برصيد 19 نقطة، جمعهما من 15مباراة خاضها، وفاز في 4 مباريات والخسارة في مثلهما وتعادل في 7 مباريات.



القنوات الناقلة لمباراة التعاون والفيحاء في دوري روشن السعودي



وتبث المواجهة بين الفريقين عبر قنوات ssc sport، التي تأخذ حقوق بث الدوري السعودي في الشرق الأوسط، كما يمكن مشاهدة مباراة التعاون والفيحاء بث مباشر عبر قناة ssc sport 1 HD،SD بتعليق المعلق الرياضي حماد العنزي وعيسى الزدجالي.