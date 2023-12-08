نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الطائي في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الهلال، في مواجهة هامة أمام نظيره فريق الطائي؛ مساء اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري؛ وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال ضد الطائي في الدوري السعودي للمحترفين



وتنطلق مباراة الهلال مع الطائي اليوم الجمعة 8 ديسمبر على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي

وتنقل شبكة قنوات SSC السعودية، أحداث المباراة، حيث تعتبر الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي، كما سيتم بث مباراة الهلال ضد الطائي عبر قناة SSC1 HD.



ويعتلي فريق الهلال، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فريق الطائي في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة.