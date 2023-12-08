نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فالنسيا ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد خيتافي لمواجهة نظيره فالنسيا على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، غدا الجمعة 8 ديسمبر 2023، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الأسباني موسم 2023/24.

موعد مباراة خيتافي وفالنسيا

تبدأ مباراة خيتافي وفالنسيا في الدوري الأسباني غدًا الجمعة، 8 ديسمبر 2023، الساعة 10:00 م بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة خيتافي ضد فالنسيا

تذاع أحداث المباراة فضائيا على قناة بي ان سبورتس beIN Sports ”، الناقل الحصري لمسابقة الدوري الأسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 19 نقطة، من 15 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 4 مباريات، بينما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، حيث لعب 15 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 6 مباريات.