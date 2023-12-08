نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة ساجرادا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التغلب على نظيره فريق أكاديمية سوار الغيني بنتيجة رباعية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وجاءت رباعية الزمالك بأقدام أحمد سيد زيزو، في الدقيقة ال 8 ومحمود شيكابالا،في الدقيقة ال30 وسيف الجزيري، في الدقيقة ال51 وابراهيما نداي في الدقائق ال75.



وقد حقق فريق أبو سليم الليبي فوزا ثمينا على ساجرادا الانجولي بهدف نظيف.



وجاء ترتيب مجموعة الزمالك بعد الجولة الثانية قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي غدًا السبت

وتمكن الزمالك من رفع رصيده رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة، فيما جاء بالمركز الثاني فريق ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي برصيد 3 نقاط، متساويًا مع أبو سليم الليبي.

واحتل فريق سوار الغيني المركز الأخير في ترتيب المجموعة دون نقاط بعد تلقيه هزيمتين بالبطولة.



ويواجه فريق الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرض ملعب استاد برج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفيدرالية



وتنطلق مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي غدًا السبت في تمام الساعة السادسة الموافق 9-12-2023، قبل أن يقوم الكاف بتغيير الموعد الذي كان من المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساء.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفيدرالية



وتبث مواجهة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي عبر قنوات بي أن سبورت القطرية، التي تعد الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط، وتخصص قناة بي إن سبورت 6HD، لنقل مباراة الزمالك وساجرادا على الهواء مباشرة.



حيث تنقل قناة أون تايم سبورت مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية عبر البث الأرضي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضى

قناة أون تايم سبورت الأرضية

أون تايم سبورت (On Time Sport) البث الأرضي.

التردد الرقمى الأرضى: UHF32.

التردد التماثلى الأرضى: UHF9.



تشكيل الزمالك المتوقع في الكونفدرالية اليوم



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد «دونجا»، عمرو السيسي، إبراهيما نداي.

خط الهجوم: يوسف أوباما، أحمد مصطفى «زيزو»، سيف الدين الجزيري.

جدول ترتيب الزمالك في الكونفيدرالية قبل مباراة ساجرادا



ويدخل الفارس الأبيض المواجهة وهو في قمة ترتيب جدول المجموعة الثانية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 6 نقاط، بعدما فاز فس أول جولتين أمام أبوسليم الليبي وسوار الغيني.



كما يحتل فريق أبوسليم المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه ساجرادا بنفس ذات الرصيد بفارق الأهداف، وفي المركز الأخير يحتل سوار دون نقاط.