نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني لمواجهة قوية أمام نظيره النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

ما توقيت مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأولمبي حمادي العقربي لمباراة المرتقبة بين نادي الهلال السعودي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النجم الساحلي؟

تذاع أحداث مباراة الهلال السوداني ضد النجم الساحلي عبر قناة بي إن سبورتس 6 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التردد 11566

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

موقف الفريقين من ترتيب المجموعة الثالثة؟

بترو أتليتكو، 6 نقاط

الهلال، 3 نقاط

الترجي التونسي، 3 نقاط

النجم الساحلي، دون نقاط