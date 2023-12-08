مواجهات قوية للترسانة واسمنت اسيوط والمنيا والأقصر وديروط في دورى القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للترسانة و اسمنت اسيوط والمنيا والأقصر وديروط في دورى القسم الثاني

تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة لمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني ب.



المجموعة الاولى



1- اسمنت اسيوط مع الالومنيوم



على ملعب نادي الاسمنت يقام لقاء قمة بين فريق اسمنت اسيوط متصدر المجموعة بقيادة الاسباني جونزاليس برصيد 13 نقطة مع فريق الالومنيوم صاحب المركز الثالث بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 12 نقطة.



وحقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية

حيث فاز اسمنت اسيوط بهدفين نظيفين على فريق ملوي، كما حقق الالومنيوم فوزًا كبيرًا على شبان قنا برباعية مقابل هدف.

2- قوص مع ديروط

على ملعب نادي قوص يلعب ديروط وصيف المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 12 نقطة مع فريق قوص متذيل المجموعة بقياده بكر محمد دون نقاط.



شهدت الجولة الماضية تعادل ديروط مع كيما اسوان سلبيًا بينما حصل فريق قوص على راحة.

3- كيما اسوان مع طهطا

على ستاد اسوان يلتقي فريق كيما اسوان صاحب المركز الرابع بقيادة عيد مرازيق برصيد 11 نقطة مع فريق طهطا صاحب المركز السادس بقيادة محمد صديق برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق كيما اسوان مع ديروط سلبيًا بينما تلقي فريق طهطا الهزيمة من الاقصر بهدف دون رد.

4- الاقصر مع ملوى

على ملعب نادي الاقصر يلعب فريق الاقصر صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عويس برصيد 7 نقاط مع فريق ملوى صاحب المركز الثامن بقيادة محمود فرغلي برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز الاقصر على طهطا بهدف دون رد بينما انهزم فريق ملوى من الاسمنت بهدفين نظيفين.

ويحصل فريق شبان قنا على راحة هذا الاسبوع.

المجموعة الثانية

1- بنى مزار مع الترسانة

على ملعب شباب مطاى يحل فريق

الترسانة متصدر المجموعة بقيادة

حسين شكرى برصيد 14 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق بنى مزار صاحب المركز الخامس بقيادة ابراهيم صدقى برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الترسانة على فريق تليفونات بني سويف بالانسحاب، بينما حصل فريق بنى مزار على راحة.



2 - الفيوم مع المنيا



يستضيف ستاد كلية الشرطة لقاء صعب بين فريق الفيوم صاحب المركز الثاني بقيادة سعيد صبحي برصيد 10 نقاط مع فريق المنيا صاحب المركز الرابع بقيادة نبيل محمود برصيد 8 نقاط.



شهدت الجولة الماضية فوز فريق المنيا على فريق شباب مغاغه بهدف دون رد بينما تعادل فريق الفيوم مع فريق شباب طامية بهدف لمثله.



3- تليفونات بني سويف مع نجوم مصر

يشهد ستاد الترسانة لقاء صعب بين فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثامن بقيادة فؤاد سلامه برصيد 4 نقاط مع فريق نجوم مصر صاحب المركز الثالث بقيادة عصام عيد برصيد 8 نقاط.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق نجوم مصر مع فريق الواسطى بهدف لمثله بينما تلقي فريق تليفونات بني سويف الهزيمة بالانسحاب إمام فريق الترسانة.

4- الواسطى مع شباب طامية

على ملعب نادي الواسطى يواجه فريق الواسطى صاحب المركز السابع بقيادة على حسن برصيد 4 نقاط فريق شباب طامية صاحب المركز السادس بقيادة رمضان رجب برصيد 5 نقاط.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق الواسطى مع فريق نجوم مصر بينما تعادل فريق شباب طامية مع فريق الفيوم.