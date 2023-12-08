موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره بورنموث غدًا السبت 9-12-2023 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات وخسارة سبعة لقاءات، فيما يحتل فريق بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة سبعة لقاءات.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث مساء غد السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.