الرياضة

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف الأهلي مساء اليوم نظيره شباب بلوزداد الجزائري على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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