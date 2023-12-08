تشكيل الهلال المتوقع أمام الطائي في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، على تشكيل فريقه الذي سيواجه الطائي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي لكرة القدم 2023-2024.

موعد مباراة الهلال ضد الطائي

يلتقي الهلال والطائي، اليوم الجمعة، الموافق 8 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الطائي

حراسة المرمى: حبيب الوطيان.

خط الدفاع: محمد البريك، محمد جحفلي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، مالكوم، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل.



ويحتل الزعيم الهلالي صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 41 نقطة، ويأتي الطائي في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.