نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام نابولي في قمة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نابولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي 2023-2024.

موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي

يلتقي الفريقين الكبيرين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب يوفنتوس ستاديوم، معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام نابولي

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: فيديريكو جاتي، جليسون بريمر، أليكس ساندرو، أندريه كامبياسو.

الوسط: وستون ماكيني، هانس نيكولاسي، أدريان رابيو.

الهجوم: فيليب كوستيتش، فيدريكو كييزا، دوسان فلاهوفيتش.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.