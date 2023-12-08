نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. إندبندنت: يونايتد يتخلص من 3 لاعبين ولاجازيتا: موقف رابيو من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة 8-12-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

مانشستر يونايتد على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو البالغ من العمر 31 عامًا، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران البالغ من العمر 30 عامًا، والجناح الإنجليزي جادون سانشو، 23 عامًا، حيث يحاول المدير الفني إريك تن هاج تقليص تشكيلته. (Independent)

تم تأجيل استحواذ رجل الأعمال الملياردير السير جيم راتكليف على حصة 25% في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب مسائل "الهيكل القانوني". (ديلي ميل)

يحتل مدافع إيفرتون جاراد برانثويت (21 عامًا) ومدافع كريستال بالاس مارك جويهي (23 عامًا) مكانة عالية في قائمة المطلوبين لدى أنجي بوستيكوجلو حيث يعيد مدرب توتنهام تشكيل تشكيلة النادي. (سكاي سبورتس)

يقترب لاعب خط وسط إيفرتون ديلي آلي، 27 عامًا، من العودة إلى التدريب الكامل حيث يكثف تعافيه من إصابة في الفخذ مما يعني أنه لم يلعب بعد هذا الموسم. (تايمز)

ليفربول يراقب موهبة فرنسية

يراقب ليفربول المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا حيث يفكرون في الانتقال في يناير للاعب فولفسبورج البالغ من العمر 23 عامًا لتوفير غطاء للمصاب جويل ماتيب. (صن)

من المقرر أن يرفض تشيلسي أي عروض تأتي لمهاجم ألبانيا أرماندو بروخا، 22 عامًا، في يناير مع فولهام كين. (فوتبول انسايدر)

جعل فولهام لاعب خط الوسط البرازيلي أندريه (22 عامًا) من فلومينينسي هدفه الأول إذا غادر لاعب خط الوسط البرتغالي جواو بالينها البالغ من العمر 28 عامًا كرافن كوتيدج في يناير. (تلغراف)

أرتيتا يرغب في ضم هدف بايرن ميونخ

ويحرص ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على التعاقد مع بالينيا من فولهام والذي من المرجح أن يضع نهاية لفريق لاعب خط الوسط الغاني توماس بارتي البالغ من العمر 28 عامًا مع الجانرز. (ميرور)

يتصدر مانشستر يونايتد ونيوكاسل الآن السباق للتعاقد مع المهاجم الغيني سيرهو غيراسي البالغ من العمر 27 عامًا من شتوتغارت. (كرة القدم من الداخل)

يجري نادي كولورادو رابيدز محادثات بشأن صفقة مع حارس مرمى مانشستر سيتي الأمريكي زاك ستيفن، 28 عامًا. (ذا أثليتك)

سيرفض لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو، 28 عامًا، الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويوقع عقدًا جديدًا مع يوفنتوس. (لاجازيتا ديلو سبورت)

من المقرر أن يكسر إنتر ميلان هيكل الأجور لربط المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، 26 عامًا، بعقد جديد طويل الأجل. (كالتشيو ميركاتو)