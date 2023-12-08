فيتوربا يرفض الوديات الخارجية قبل كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أبلغ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الاتحاد المصري بخوض مباراة ودية في القاهرة قبل السفر لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

فيتوريا يرفض الوديات الخارجية قبل كأس الأمم الإفريقية

وأبدى المدير الفني، رفضه التام أي دعوات لخوض مباراة ودية خارج القاهرة، حيث يرغب في إقامة اللقاء بمصر مع أحد منتخبات التصنيف الثاني، قبل التوجه إلى أبيدجان.

ومن المقرر أن يعود فيتوريا، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد نهاية إجازته، حيث يعقد جلسة مع حازم إمام المشرف على المنتخب وجمال علام رئيس الاتحاد للترتيب للمرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة التي تضم بجواره كل من غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

