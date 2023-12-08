نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يحدد موقفه من بيكهام وتريزيجيه وفيتوريا يطلب تأمين بعثة مصر وغياب نجم اتحاد جدة عن المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 8 -12-2023 في السطور التالية:

مصدر بالأهلي لـ "دوت الخليج الرياضي": بيكهام ضمن حسابات كولر

أكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن دخول أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، ضمن حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تمهيدًا لضمه.

ويضع كولر، بيكهام ضمن حساباته الفنية ومراقبته في المباريات الأخيرة، من أجل تحديد موقفه من التعاقد مع اللاعب وعودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء أو صرف النظر.

وتابع المصدر: "كولر معجب بقدرات اللاعب الدفاعية ويرى أنه مناسب لتدعيم خط الدفاع، في ظل الإصابات التي ضربت لاعبيه خلال الفترة الماضية ورغبته في توفير البدائل".

وأضاف: "بيكهام من العناصر المميزة والتي تلقى قبول أيضًا من جانب لجنة التخطيط والإدارة، خاصةً أن اللاعب لديه رغبة في العودة لتمثيل الفريق من جديد".

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يرد عبر "دوت الخليج الرياضي" حول حقيقة التفاوض مع تريزيجيه

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، للحصول على خدماته في الشتاء المقبل.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن رغبة النادي الأهلي، في التعاقد مع تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن تريزيجيه خارج حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ولم يتم التفاوض معه مطلقًا.

وتابع المصدر: "اللاعب مستقر في فريقه بأوروبا، وكولر لديه مطالب تدعيمية أخرى سواء في خط الدفاع أو خط الهجوم، وبالتالي لم يتم فتح التفاوض مع اللاعب من أجل عودته مرة أخرى".

وأضاف: "كان هناك محاولات في الموسم الماضي لاستعارة اللاعب، ولكن تريزيجيه أبدى رغبته في استمرار تجربته الاحترافية وعدم العودة للدوري المصري في الوقت الحالي".

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيتوريا يطلب تأمين مكثف في كوت ديفوار خلال كأس الأمم الإفريقية

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع جمال علام رئيس الاتحاد، عند انتهاء إجازته وعودته إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يعود فيتوريا، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد نهاية إجازته، حيث كان من المقرر عقد جلسة مع حازم إمام المشرف على المنتخب، ولكنه طالب بحضور رئيس الاتحاد أيضًا.

ويرغب فيتوريا، في التناقش مع علام في بعض الملفات الخاصة بالمنتخب قبل كأس الأمم الإفريقية، والتأكيد على لائحة البطولة التي طلبها في وقت سابق.

كما أبدى المدرب رغبته في وجود تأمين مكثف للبعثة في كوت ديفوار، خوفًا من تعرض لاعبيه لأي اعتداءات، بالإضافة إلى رغبته في تحديد ترتيبات معسكر يناير المقبل.

ويلعب منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة التي تضم بجواره كل من غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ليس عمر كمال.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي على ضم نجم فيوتشر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أنباء ترددت عن توصل الزمالك إلى اتفاق مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر لضمه في نهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن هناك اتفاق شبه مبدئي مع اللاعب.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "البنك الأهلي رفض قطع اعارة اسامة فيصل وإعادته لنادي الزمالك، خصوصا في ظل نتائج الفريق الأخيرة على المستوى المحلي، كما رفض مودرن فيوتشر التفاوض مع الزمالك بشأن محمود حمدي جنش".

وأضاف: "فرصة استمرار محمد عبدالغني مدافع الزمالك صعبة للغاية، وربما يكون الموسم الحالي هو الأخير للاعب مع الفريق، لكن ربما يتغير الوضع حال تألقه في مواجهات الفريق لنهاية الموسم، الكرة الآن في ملعبه".

إيقاف بول بوجبا 4 سنوات

ذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الرياضية ووسائل إعلام إيطالية أخرى اليوم الخميس أن الادعاء الرياضي الإيطالي طلب إيقاف بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس لمدة أربع سنوات بسبب مزاعم تعاطي المنشطات.

وتم إيقاف بوجبا في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن كشفت اختبارات أجرتها المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا عن هرمون التستوستيرون، وهو هرمون يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل، بعد فوز يوفنتوس 3-0 على أودينيزي في افتتاح الموسم بالدوري الإيطالي في أغسطس الماضي. 20.

تم تأكيد اختبار المنشطات الإيجابي الخاص به في تحليل مضاد على عينة ثانية في أكتوبر.

نجم اتحاد جدة يغيب عن كأس العالم للأندية

ووفقًا لصحيفة "اليوم السعودية" التي أوضحت أن التشخيص المبدئي لإصابة لويز فيليبي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، يؤكد غيابه لمدة أسبوعين.

وكان فيليبي قد خرج في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول متأثرًا بإصابة عضلية ليقرر المدير الفني مارسيلو جارياردو استبداله، ودفع بمهند الشنقيطي بدلًا منه.

وتحدث مارسيلو جارياردو المدير الفني للاتحاد عقب مباراة ضمك خلال المؤتمر الصحفي: "حتى الآن لا نعلم شيئًا عن إصابة فيليبي خصوصًا بأنها إصابة عضلية".

