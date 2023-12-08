نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يطلب تأمين مكثف في كوت ديفوار خلال كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع جمال علام رئيس الاتحاد، عند انتهاء إجازته وعودته إلى القاهرة.

فيتوريا يطلب تأمين مكثف في كوت ديفوار خلال كأس الأمم الإفريقية

ومن المقرر أن يعود فيتوريا، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد نهاية إجازته، حيث كان من المقرر عقد جلسة مع حازم إمام المشرف على المنتخب، ولكنه طالب بحضور رئيس الاتحاد أيضًا.

ويرغب فيتوريا، في التناقش مع علام في بعض الملفات الخاصة بالمنتخب قبل كأس الأمم الإفريقية، والتأكيد على لائحة البطولة التي طلبها في وقت سابق.

كما أبدى المدرب رغبته في وجود تأمين مكثف للبعثة في كوت ديفوار، خوفًا من تعرض لاعبيه لأي اعتداءات، بالإضافة إلى رغبته في تحديد ترتيبات معسكر يناير المقبل.

ويلعب منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة التي تضم بجواره كل من غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

