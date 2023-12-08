نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق حامد لاعب نادي ضمك اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر في الفترة القادمة وعودته مشجع لمنتخب مصر.

ونشر طارق حامد عبر حسابه الرسمي على تطبيق x:"على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".



ويعتبر طارق حامد من أبرز اللاعبين التي تم تواجدهم من قبل في صفوف منتخب مصر ولعب كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم روسيا 2018.

ينطلق معسكر منتخب مصر في شهر يناير من العام القادم استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يخوض منتخب مصر مباراة ودية في شهر يناير القادم قبل السفر إلي كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية القادمة.

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يسعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة منتصف شهر يناير القادم بمشاركة 24 منتخب وتستضيفها دولة كوت ديفوار.

القناة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار

تنقل قنوات bein sport max كأس الأمم الإفريقية القادمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقب حصولها على حقوق البطولة.

