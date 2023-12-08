ماذا قدم طارق حامد لمنتخب مصر بعد اعتزاله اللعب دوليًا؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق حامد لاعب الزمالك السابق وفريق ضمك السعودي حاليًا، اليوم الجمعة الموافق الثامن من ديسمبر 2023، اعتزاله اللعب دوليًا، بعد مسيرة طويلة امتدت لـ10 سنوات بقميص المنتخب الوطني المصري.

ونقدم في السطور التالية أبرز أرقام طارق حامد بقميص المنتخب الوطني في السطور التالية:

انضم نجم وسط الدفاع طارق حامد إلى صفوف المنتخب المصري للمرة الأولى في شهر مارس من عام 2013، تحت قيادة المدرب بوب برادلي ليظهر للمرة الأولى بقميص المنتخب أمام قطر في مواجهة ودية.

حاض حامد 58 مبارة دولية مع المنخب المصري بمختلف المسابقات "ودي- رسمي"، كما نال شرف تمثيل بلاده في مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا، بعدما غابت مصر عن الظهور في هذا المحفل العالمي لـ80 عامًا.

عرف عن طارق حامد بقوته الضاربة وقدرته على إفشال هجما الخصوم، ما جعله يحصل على 10 بطاقات صفراء طوال مسيرته مع المنتخب، كما أنه لم ينل أية بطاقات حمراء في مسيرته الدولية.

فشل النجم طارق حامد في تسجيل أية أهداف بقميص المنتخب الوطني المصري، خلال مسيرته التي امتدتت لـ10 سنوات، كما أنه لم يستطع صناعة أية أهداف، حيث لب على أدائه الطابع الدفاعي والروح العالية.

ونشر طارق حامد تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "x" كتب فيها على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسرة طويلة رائعة أفتخر بها".

وأضاف: "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي التوفيق فيما هو قادم، والآن سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".