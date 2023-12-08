مصدر بالأهلي لـ "دوت الخليج الرياضي يكشف موقف كولر من ضم "بيكهام"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن دخول أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، ضمن حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تمهيدًا لضمه.

بيكهام ضمن حسابات كولر

ويضع كولر، بيكهام ضمن حساباته الفنية ومراقبته في المباريات الأخيرة، من أجل تحديد موقفه من التعاقد مع اللاعب وعودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء أو صرف النظر.

وتابع المصدر: "كولر معجب بقدرات اللاعب الدفاعية ويرى أنه مناسب لتدعيم خط الدفاع، في ظل الإصابات التي ضربت لاعبيه خلال الفترة الماضية ورغبته في توفير البدائل".

وأضاف: "بيكهام من العناصر المميزة والتي تلقى قبول أيضًا من جانب لجنة التخطيط والإدارة، خاصةً أن اللاعب لديه رغبة في العودة لتمثيل الفريق من جديد".

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

