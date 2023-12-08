نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو للمواجهة المنتظرة ضد نظيره صن داونز بجنوب افريقيا، يوم الاحد القادم، ضمن منافسات دوري المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

يلاقي فريق بيراميدز نظيره نادي صن داونز في الثالثة عصر الأحد المقبل، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة بالمجموعة الاولي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

تذاع قنوات بي ان سبورتس القطرية بطولة دوري ابطال افريقيا حصريا عبر قنواتها، لأنها تمتلك حقوق البث بشكل حصري.



وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة صن داونز



1- صن داونز برصيد 3 نقاط، حيث سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف.

2- مازيمبي برصيد 3 نقاط، سجل هدفا واستقبل مثله.

3- نواذيبو برصيد 3 نقاط، سجل هدفين واستقبل 3 أهداف.

4- بيراميدز برصيد 3 نقاط، سجل هدفا واستقبل هدفين.