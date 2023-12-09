نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعادل أمام شباب بلوزداد.. أرقام سلبية برعاية مارسيل كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل مخيب للامال حققه الأهلي أمام شباب بلوزداد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

وخيم الحزن على جماهير القلعة الحمراء بعد التعادل الثالث على التوالي، والذي حمل معاه عدد من الارقام السلبية في مسيرة الفريق الموسم الحالي.

الأهلي لا يعرف الانتصارات 3 مباريات متتالية

الانتصارات مازالت غائبة عن الفريق الأحمر منذ 3 مباريات، عنوانهم كان التعادل، فالأهلي تعادل مع سموحة سلبيا في المباراة الأخيرة، والحال ذاته مع يانج أفريكانز الجولة الماضية وشباب بلوزداد.

لأول مرة تعادل في أرضه

ومن ضمن الأرقام السلبية تعادل الاهلي على أرضه، فاخر مرة حدثت كان التعادل أمام صن داونر بثنائية لمثلها في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات دور المجموعات الموسم الماضي والذي حصد فيه اللقب، ليحصد اللقب في النهاية ويتفوق في 7 مباريات على ملعبه بعد هذا التعادل.

الأهلي ضمن فريق لم ينجح أحد

الأهلي انضم إلى مجموعة الاندية التي لم تتفوق قبل بداية منافسات المونديال، فجميع الأندية المشاركة لم تحقق الفوز قبل الجولة الأولى.

ويشارك الاهلي في المونديال بداية من الثامن عشر من الشهر الحالي، في انتظار الفائز من مباراة اتحاد جدة واوكلاند سيتي.