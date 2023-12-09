نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يُهاجم كولر: يبرر النتائج السيئة بضغط المباريات وعلامات استفهام على مستوى الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتحجج بشكل كبير وهو السبب فى التراجع الموجود فى النتائج.

إبراهيم سعيد يُهاجم كولر

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "كولر هو السبب في تراجع مستوى النادي الأهلي، وهو كل مبرراته حول أن الفريق يُعاني من الإجهاد ولكن لا بد أن تعلم أنه ليش مبرر للنتائج السيئة".

وأضاف: "كولر عليه العودة مرة أخرى للصواب، وما حدث منه الموسم الماضي لأنه حقق 5 بطولات وكان عن جدارة بسبب التركيز".

وأتم: "هناك علامات استفهام على مستوي كل من حسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو وخط الهجوم بالكامل في ضياع الفرص".

وأكد إبراهيم سعيد على أن كولر يقوم بتقليل قصة التغيير في التشكيل وأنه يعتمد على لاعبين أساسيين ويكون هناك آخرين جاهزون، ولكن ليس الاعتماد على كل الفريق هذا خطأ بشكل كبير.