نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يحكم قبضته على نابولي ويواصل سلسلة الانتصارات ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجري، في تحقيق فوزًا غاليًا أمام نظيره فريق نابولي، في المواجهة النارية التي أقيمت بينهما على ملعب "أليانز ستاديوم"، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

أحداث مباراة يوفنتوس ضد نابولي اليوم الجمعة 8-12-2023 في الدوري الإيطالي

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مباراة قمة الجولة الخامسة عشر ببن يوفنتوس ونابولي، حيث حاول لاعبي الفريقين تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوي.

وتمكن فيدريكو جاتي، لاعب فريق يوفنتوس، من تسجيل الهدف الأول للسيدة العجوز، في شباك نابولي في الدقيقة 51 من عمر المباراة، بعد أسيست من زميله أندريا كامبياسو.

وأحرز فيكتور أوسيمين، لاعب فريق نابولي، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 70 من زمن المباراة، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وحاول لاعبي فريق نابولي لإدراك هدف التعادل في شباك يوفنتوس في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، ولكن دون جدوي لتنتهي المباراة بفوز السيدة العجوز بنتيجة 1-0.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق يوفنتوس إلى النقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2024، فيما تجمد رصيد فريق نابولي عند النقطة 24 في المركز الخامس.