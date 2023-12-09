نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 بعد فوز يوفنتوس أمام نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس أمام نظيره فريق نابولي، بهدف نظيف، خلال المباراة النارية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "أليانز ستاديوم"، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023-2024.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق يوفنتوس إلى النقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2024، فيما تجمد رصيد فريق نابولي عند النقطة 24 في المركز الخامس.



ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس أمام نابولي

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 بعد فوز يوفنتوس أمام نابولي اليوم الجمعة 8 من شهر ديسمبر الجاري، والذي جاء كالتالي:-

1- يوفنتوس، 36 نقطة.

2- إنتر ميلان، 35 نقطة.

3- ميلان، 29 نقطة.

4- روما، 24 نقطة.

5- نابولي، 24 نقطة.

6- فيورنتينا، 23 نقطة.

7- بولونيا، 22 نقطة.

8- أتالانتا، 20 نقطة

9- لاتسيو، 20 نقطة.

10- تورينو، 19 نقطة.

11- مونزا، 18 نقطة.

12- فروزينوني، 18 نقطة.

13- ليتشي، 16 نقطة.

14- جنوي، 15 نقطة.

15- ساسولو، 15 نقطة.

16- أودينيزي، 12 نقطة.

17- إمبولي، 11 نقطة.

18- هيلاس فيرونا، 10 نقاط.

19- كالياري، 10 نقاط.

20- ساليزيتايا، 8 نقاط.



يذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.