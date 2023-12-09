نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فيوتشر واتحاد الجزائر في الكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف نادي اتحاد الجزائر نادي فيوتشر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة، لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وكان فيوتشر قد تفوق في الجولتين الماضيتين، على حساب سوبر سبورت بهدف نظيف، وعلى الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف.



وكذلك الحال لدى اتحاد الجزائر والذي انتصر على الهلال الليبي بهدفين نظيفين، وبالنتيجة ذاتها على سوبر سبورت.

موعد مباراة اتحاد الجزائر وفيوتشر في دوري ابطال افريقيا

ويقام اللقاء الأحد المقبل، الموافق العاشر من ديسمبر الجاري، على ملعب 5 جويلية.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد الجزائر وفيوتشر

وتنقل مباراة اتحاد الجزائر وفيوتشر عبر مجموعة قنوات بي آن سبورتس، الناقل الرسمي لمسابقة دوري ابطال افريقيا.

طاقم حكام مباراة اتحاد الجزائر وفيوتشر في دوري ابطال افريقيا

حكم ساحة: أحمد إمتياز من موريشيوس

مساعد أول: سوليماني أملديني من جزر القمر

مساعد ثاني: وجان مارك من موريشيوس

حكم رابع: جنيش شوتوري من موريشيوس

مراقب المباراة: الغيني مامادي ديوماندي