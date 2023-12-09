نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز لرونالدو بعد مشاركته أمام الرياض في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل رونالدو مطاردة الأرقام القياسية، وذلك بعد مباراة فريقه النصر أمام الرياض، في الجولة السادسة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وتفوق النصر برباعية مقابل هدف وحيد للرياض، صاحب النتائج السلبية خلال الموسم الحالي.

رقم جديد يسجله البرتغالي

ووصل كريستيانو رونالدو للمباراة رقم 1200 في مسيرته الكروية، سواء مع الأندية أو منتخب البرتغال.

وفي خلال العام الحالي واصل البرتغالي، كتابة التاريخ سواء مع ناديه النصر والذي توج بأول بطولة أمام الهلال في البطولة العربية.

مرورا بوصوله لرصيد تعدى 200 مباراة وأكثر مع منتخب البرتغال.

وسجل رونالدو هدف ليصل الهدف رقم 868 ليواصل انفراده بصدارة هدافي كرة القدم عبر التاريخ.



النصر يرمم جراح الهزيمة من الهلال

واستطاع النصر ترميم جراح الهزيمة أمام الهلال الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، ليعود إلى نغمة الانتصارات من جديد خلال الجولة الحالية.

تشكيل النصر في المباراة أمام الرياض في دوري روشن

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، لابورت، ايمن يحي

خط الوسط: بروزفيتش، فوفانا، اوتافيو

خط الهجوم: تاليسكا، ماني، رونالدو