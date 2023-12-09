نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات يعلق على تعثر الأندية المشاركة في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق محمد بركات، لاعب الأهلي السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي، عن تعثر الأندية المشاركة في بطولة مونديال العالم للأندية 2023، والذي يقام في السعودية.

وجاء تصريح بركات عبر برنامج الريمونتادا والذي يذاع عبر قناة المحور، معلقا على النتائج السلبية التي طالت أندية المشاركة في البطولة.

قال بركات: "مانشستر سيتي لم يحقق أي انتصار خلال الجولات الأربعة الماضية".

وتابع: "اتحاد جدة خامس الدوري السعودي، وخسر بثلاثية أمام ضمك".

واختتم: "فلومينينسي سابع الدوري البرازيلي وخسر آخر مباراتين، وليون المكسيكي وأوراوا ريدز تفوقوا مرتين فقط في آخر 9 مباريات".



مستوى يثير القلق اتجاه اندية المونديال

وواجهت الأندية المشاركة في المونديال سوء حظ، في نتائج الجولات الاخيرة، بداية من مانشستر سيتي صاحب المعاناة، ومرورا بالأهلي والذي تعادل ثلاث مباريات على التوالي.

موعد انطلاق مسابقة المونديال

وتنطلق مسابقة المونديال الاندية، بداية من الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي، حتى الثاني والعشرون من الشهر ذاته.

ويبدأ الأهلي مباراته الأولى في الثامن عشر من شهر ديسمبر، في انتظار الفائز من اتحاد جدة واوكلاند سيتي.