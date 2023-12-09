إبراهيم سعيد: الزمالك يتوصل لإتفاق مبدئي مع إنبي لضم أوفا

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أحمد جودة - القاهرة -

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن الزمالك اقترب من الحصول على خدمات أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب رغبة الفارس الأبيض في تدعيم خط الهجوم.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك توصل لإتفاق شبه مبدئي مع نادي إنبي من أجل التعاقد مع أوفا مهاجم إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل مبلغ مالي ولاعبين على سبيل الإعارة".

وتابع: "الزمالك يسعى فقط في الوقت الحالي لحل أزمة القيد من أجل إتمام الصفقات بشكل نهائي، ومجلس الإدارة يجهز للتعاقد مع صفقات قوية لدعم صفوف الفريق".

جدير بالإشارة أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.