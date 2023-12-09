أحمد عادل: علي معلول انتهى دوره في الأهلي وكولر فاقد التركيز ويرد على الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد عادل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن علي معلول انتهى دوره مع المارد الأحمر ولا بد من وجود بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أحمد عادل في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "للأسف علي معلول أصبح دوره مع النادي الأهلي صعب يستمر، لأنه أفتقد الحلول الهجومية بجانب التركيز الدفاعي، لأنه بدنيًا الأمر أصبح صعب".

وأضاف: "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للأسف فاقد التركيز، ويبحث فقط عن الردود على الجماهير حول اللاعبين".

وتابع: "خسارة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي أثرت بشكل كبير على كولر، ولازم الفترة المقبلة كولر يركز بشكل أكبر".

وأتم: "كولر مختلف عن الموسم الماضي تمامًا من حيث التركيز وأيضًا الأمور الفنية".