موعد مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة ليفربول وكريستال بالاس وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وكان ليفربول قد فاز على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة عشر من البريميرليج في حين تعادل كريستال بالاس مع ويستهام يونايتد بهدف لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 34 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 16 نقاط.



موقف ليفربول وكريستال بالاس في جدول الدوري الإنجليزي



احتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 67 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 9 مباريات.



في حين احتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 45 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 15 مباراة.



موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس يوم السبت 9 ديسمبر 2023 على إستاد سيلهريت بارك معقل كريستال بالاس وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والثالثة والنصف عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الرابعة عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية 1 بنقل أحداث المباراة.