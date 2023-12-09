نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نانت في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان على تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره نادي نانت في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي، موسم 2023/24، على ملعب حديقة الأمراء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء اليوم السبت الموافق الثامن من شهر ديسمبر 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

ويتصدر باريس سان جيرمان حاليًا جدول الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، في حين أن نانت لديه 18 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نانت



حراسة المرمي: دوناروما

الدفاع: حكيمي، دانيلو، موكيلي

خط الوسط: سولير، فيتينيا، كانج إن لي، فابيان رويز

الهجوم: مبابي، ديمبيلي، باركولا

هدافي الدوري الفرنسي

1 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 15 هدف

2 - أكور ادامز - مونبيليه - 7 أهداف

3 - وسام بن يدر - موناكو - 6 أهداف

4 - مصطفى محمد - نانت - 5 أهداف

5 - ألكسندر جولوفين - موناكو - 5 أهداف

6 - تاكومي مينامينو - موناكو - 5 أهداف

7 - تهيجس تالينجا - تولوز - 5 أهداف

8 - رومان ديل كاستيو - بريست - 5 أهداف

9 - تيدي توما - ستاد ريميس - 4 أهداف

10 - نبيل عليوي - لوهافر - 4 أهداف

11 - فورلاين بالوجون - موناكو - 4 أهداف

12 - تيرم موفي - نيس - 4 أهداف

13 - تيجي سافانير - مونبيليه - 4 أهداف

14 - ايلي جونيار - لوريان - 4 أهداف

15 - روماين فايفري - لوريان - 4 أهداف